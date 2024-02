Medizin in Kamp-Lintfort St.-Bernhard-Hospital öffnet Sprechstunde für Stoma-Patienten

(RP) Das Team der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am St.-Bernhard-Hospital bietet mit Pflegekräften und niedergelassenen Stomatherapeuten eine Spezial-Sprechstunde für Menschen mit Stoma – also einem künstlichen Darmausgang – an. Patienten können mit einer Überweisung vom Hausarzt in die Spezial-Sprechstunde kommen. Diese findet immer mittwochs in der Zeit von 13 bis 15.30 Uhr statt. „Welches Problem Patienten auch immer mit ihrem Stoma haben, sie können sich damit vertrauensvoll an uns wenden“, sagt Chefarzt Mark Banysch. So kann es in Einzelfällen zum Beispiel zu Blutungen, Narbenbrüchen oder

Vorwölbungen kommen. „Manchmal passiert es auch, dass sich ein Stoma nicht gut versorgen lässt oder nicht luftdicht abschließt“, weiß der Chefarzt. Das Besondere an der neuen Spezialsprechstunde: Sie findet interdisziplinär statt. Das heißt, nicht nur Chirurgen sind Ansprechpartner für betroffene Patienten, sondern auch Stomatherapeuten und speziell ausgebildete und interessierte Pflegekräfte. Das Team besteht aus jeweils zwei Ärzten, Therapeuten und Pflegekräften. „Es gab vorher keine gute Anlaufstelle für Patienten mit Stoma-Problemen“, sagt Mark Banysch. „Diese haben wir nun

gemeinsam geschaffen.“