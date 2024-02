Termine des Stadtmarketings in Neukirchen-Vluyn 2024 gibt es wieder einen Littardmarkt

Das Erntedankfest im Dorf Neukirchen findet am 14. September in Kooperation mit dem Heimat- und Verkehrsverein (HVV) statt. Überraschend ist, dass 2024 wieder ein Littardmarkt geplant ist, der allerdings noch in der Abstimmung ist. Dieser soll am 26. und 27. Oktober in Kooperation mit der Initiative Littardmarkt stattfinden, wie es in der Vorlage zum Ausschuss heißt. Der Schwerpunkt liegt auf nachhaltigen, saisonalen und lokalen Produkten.