Natur und Umwelt in Kamp-Lintfort Jäger forsten Wald und Wiesen auf

Einen Teil der Bäume hat er von Ausstellern auf der Landesgartenschau 2020 erworben. „Sie waren in großen Kübel gepflanzt“, erinnert sich der Sohn von Waltraud und Heinz Ermen (Landwirt und Buchautor „Ich kann mich noch gut erinnern“). „Ich habe sie mit Traktor und Anhänger abgeholt. So konnte ich Obstbaum für Obstbaum im Obstbongert meiner Eltern und Großeltern ersetzen. Mein Vater setzt aus den Birnen und Pflaumen eine Maische an, aus der er in einer Brennerei einen Schnaps brennen lässt. Kirschen und Mirabellen essen alle. Und aus den Äpfeln und Birnen machen wir Saft“, berichtet er.