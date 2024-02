Leseförderung in Kamp-Lintfort „Für viele Kinder ist Lesen Schwerstarbeit“

„Unser Verein vermittelt Mentoren an kooperierende Schulen, um Schulkinder, die Hilfe beim Lesen brauchen, zu unterstützen. Die Mentoren helfen, die Freude am Lesen zu wecken oder wieder zu entdecken. Ohne Druck, Belehrung oder erhobenen Zeigefinger gestalten die Mentoren die Lesestunden, in den auch erzählt, gelacht und gespielt wird. Lesen soll nämlich Spaß machen“, erwähnt er weiter. Es sei wichtig, dass die Mentoren keine Lehrer sind, also keine pädagogische Ausbildung für das ehrenamtliche Engagement benötigen.