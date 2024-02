Rosenmontagszug Kamp-Lintfort 2024 Der Prinzenwagen verzaubert

„H-E-L-A-U“ steht in den Zacken der Krone, die der Froschkönig trägt, der auf der Seite des Prinzenwagens zu sehen ist. Am Tulpensonntag wurde er in der Halle der Firma Hausmeisterservice Bonse vorgestellt, die im Sackgassenteil der Kruppstraße im Gewerbegebiet Kamperbruch-Nord liegt. Am Rosenmontag wird er zum Tor Ost gezogen, wo an der Ecke der Franzstraße und Moerser Straße um 13.11 Uhr der Rosenmontagszug beginnt.