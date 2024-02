Jubiläum in Kamp-Lintfort Die „Hall of Fame“ feiert fünften Geburtstag

Am 7. Februar 2019 öffnete das Kamp-Lintforter Kino erstmals seine Türen. Zum fünften Geburtstag lud die „Hall of Fame“ am Mittwochabend zu einem Empfang ein. Menschen aus Politik und Gesellschaft kamen genauso wie Investoren und Sponsoren. „Die Hall of Fame ist unser Baby, auch wenn es jetzt schon fünf Jahre wird und so alt wie ein kleines Kind ist“, sagte Anja Thies, die das Kino zusammen mit ihrem Mann Meinolf Thies betreibt.