Partys, Rathaussturm, Sitzungen Altweiber in Duisburg - das sind die Pläne

In Wehofen lädt traditionell der KKG zur Damensitzung ein. Am späten Nachmittag um 15 Uhr ist Einlass in die Sporthalle Wehofen, Marktstraße 19. Um 16.11 Uhr geht es dann mit dem Programm los. Karten gibt es für 16 Euro bei der Friseurin Petra Drinnhausen, Am Dyck 16.