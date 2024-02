Kostümideen für jede Wetterlage in Mönchengladbach Jeck bei Regen, Sonne und Kälte

Mönchengladbach · Eisbär, Rapper, Zirkusdirektor: An Karneval kann jeder für ein paar Tage in eine andere Rolle schlüpfen. Erlaubt ist, was gefällt. Weil aber niemand beim Zug gerne friert, oder beim Feiern auf der Sitzung ins Schwitzen kommen möchte, haben wir Kostümideen für jede Wetterlage zusammengestellt.

12.02.2024 , 10:15 Uhr

16 Bilder Diese Karnevalskostüme sind ideal für jede Wetterlage 16 Bilder Foto: Alexander Bos

(mka/albo)