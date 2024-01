Karneval in Kamp-Lintfort Das ist das neue Möhnenquartett

Kamp-Lintfort · Petra Burdinski, Ramona Müller, Sylvia Seiler und Melanie Müller stehen an der Spitze der Kamp-Lintforter Möhnen. Ihren großen Auftritt haben sie an Altweiber. Was geplant ist.

26.01.2024 , 16:00 Uhr

Die Möhnen (von links) Melanie Müller, Sylvia Seiler, Ramona Müller und Petra Burdinski. Foto: Alexander Braun

Von Jutta Langhoff