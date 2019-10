Landesgartenschau : Wolfgang Trepper ist Laga-Botschafter

Kamp-Lintfort Die Warnung seiner Mutter, wenn er als kleiner Junge etwas angestellt hatte, hat Wolfgang Trepper noch heute im Ohr: „Du bekommst gleich den Segen von Kloster Kamp.“ Den Segen gab es noch nicht, dafür aber ein ehrenvolles Kamp-Lintforter Amt: Seit Freitag ist der Kabarettist fünfter Botschafter der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort.

Und er übernehme die Aufgabe gerne, sagte er bei einer Stippvisite im Zechenpark an der Friedrich-Heinrich-Allee. Joachim Bonn, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Duisburg, hatte Wolfgang Trepper dafür gewonnen, als Botschafter für die Landesgartenschau zu werben. Bürgermeister Christoph Landscheidt freute sich: „Ich finde es toll, dass wir jetzt einen niederrheinischen Kabarettisten als Botschafter haben. Denn eine Stadt, die ein solches Mega-Projekt wie die Laga stemmt, braucht unbedingt Humor.“ Als kleines Geschenk für seinen Einsatz erhielt Wolfgang Trepper, der heute in Hamburg lebt, aber in Rheinhausen aufwuchs, eine Kiste Geilingsbräu aus Kamp-Lintfort. Auf dem Foto: Wolfgang Roth, Christoph Landscheidt, Wolfgang Trepper, Kalli, Joachim Bonn und Heinrich Sperling (v.l.) Text/Foto: aka