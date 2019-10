Wohnungsmarkt in Kamp-Lintfort : Linke wollen kommunale Wohnungsbaugesellschaft gründen

Anlass sind die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt und der Mangel an preiswerten Wohnungen auch in der Stadt Kamp-Lintfort.

„Die Situation in Kamp-Lintfort ist skandalös. Es fehlen in der ganzen Stadt sozial geförderten Wohnungen. Wenn man bedenkt, wie groß die Nachfrage zurzeit ist, wird sich so in den nächsten Jahren nichts verändern“, erklärt Sidney Lewandowski, Fraktionsvorsitzender der Linken, zur Situation in Kamp-Lintfort. Laut Stadtverwaltung seien in den vergangenen 20 Jahren mehr als 70 Prozent des bezahlbaren Wohnraums zurückgegangen.