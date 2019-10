Bildung am Niederrhein : Über Gesundheitswirtschaft am Niederrhein

Karl Döring, Vorstand des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer. Foto: Caritas

Die nächste Vorlesung im Rahmen der Reihe „Studium Generale“ findet am Hochschulstandort Kleve statt.

(RP) Das Studium Generale für das Wintersemester 2019/2020 widmet sich diesmal dem Schwerpunktthema „Wachstum“. Mit dem Vortrag „Gesundheitswirtschaft am Niederrhein – Wachstum versus Bedarfsdeckung vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung“ setzen die Referenten Frank Schmitz, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Rhein-Waal, und Karl Döring, Vorstand des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer, die Veranstaltungsreihe am Dienstag, 29. Oktober, um 19 Uhr fort.

Die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen steigt kontinuierlich in allen Bereichen der Gesundheitswirtschaft. Auch am Niederrhein wird es immer schwieriger den Bedarf durch das notwendige fachliche Personal abzudecken. Dabei gehen die Referenten insbesondere folgenden Fragen nach: Wie kann der derzeitige Stand beschrieben werden, wie sind die Perspektiven und wie könnten Lösungsansätze für eine Bedarfsdeckung aussehen? Dies wird für unterschiedliche Bereiche der Gesundheitswirtschaft betrachtet.

Die Veranstaltung findet auf dem Campus Kleve der Hochschule Rhein-Waal, Marie-Curie-Straße 1, Hörsaalzentrum, Erdgeschoss, Raum 01 EG 010 (Audimax) statt. Der Vortrag ist Teil des Studium Generale und wurde konzipiert, um Wissenschaft in allgemeinverständlichen Vorträgen transparent zu machen. Das Vortragsprogramm richtet sich an alle Bürger, Studierende, Schüler, Wissenschaftsinteressierte der Region ebenso wie an Professoren sowie Mitarbeiter der Hochschule Rhein-Waal mit dem Anspruch auf allgemeine, universale Bildung. Die Vortragsreihe bietet zudem eine Plattform für einen regen Austausch und Diskussion zu aktuellen Fragestellungen. Der Besuch der Vorträge im Studium Generale an der Hochschule Rhein-Waal ist kostenfrei und eine Anmeldung im Vorfeld nicht erforderlich Weitere Informationen zum Studium Generale sind im Internet unter www.hochschule-rhein-waal.de/de/veranstaltungen/studium-generale erhältlich.