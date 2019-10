Laga 2020 in Kamp-Lintfort : Wolfgang Trepper wirbt für Landesgartenschau

Foto: Christoph Reichwein. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort Der in Duisburg geborene Kabarettist und Moderator reiht sich mit mit Yvonne Willicks, Michael Breuer, Sören Link und Hans Peter Noll in eine illustre Botschafter-Runde ein.

Der aus Duisburg stammende Kabarettist und Moderator Wolfgang Trepper wird fünfter Laga-Botschafter. Die Idee, diese Aufgabe in seiner ursprünglichen Heimat zu übernehmen, kam vom Hauptsponsor, der Sparkasse Duisburg.

„Wir haben beim Auftritt in Neukirchen-Vluyn neulich schon Werbung für die Laga gemacht“, sagt Trepper mit einem Schmunzeln. „Das setze ich gerne fort.“ Trepper weiter: „Ich liebe Blumen und finde es immer schade, dass Männer so selten welche geschenkt bekommen. Ich freue mich deshalb besonders, bei der Landesgartenschau in Blumen baden zu können!“

Der Kabarettist befindet sich mit seinem Engagement in einer illustren Botschafter-Runde mit Yvonne Willicks, Michael Breuer, Sören Link und Hans Peter Noll. Willicks stammt gebürtig aus Kamp-Lintfort, lebt heute mit ihrer Familie in Hamburg und arbeitet als Haushaltsexpertin für den WDR in Köln. Michael Breuer ist Präsident des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes und Staatsminister a.D. Die Sparkasse Duisburg ist Hauptsponsor der Landesgartenschau 2020. Hans-Peter Noll ist Vorsitzender der Stiftung Zollverein. Für ihn sind Kamp-Lintfort und das Zechenareal an der Friedrich-Friedrich-Heinrich-Allee keine Unbekannten. Bis 2017 hat er als Geschäftsführer der RAG Montan Immoblien den Wandel im Herzen der Stadt begleitet. Er unterstützte die Stadt auch in Fragen der Nachfolgenutzung des 2012 stillgelegten Bergwerks West und bei der Bewerbung um die Landesgartenschau 2020. Weiterer prominenter Botschafter ist der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link.