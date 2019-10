Unternehmen in Kamp-Lintfort : Demografietour führt Landrat zu Hodey

Landrat Ansgar Müller (2.v.r.), der in Begleitung von Bürgermeister Christoph Landscheidt das Vitalcentrum besuchte, tauschte sich mit Frank Hodey (rechts) und Gudrun Hodey aus. Foto: Hodey

Landrat Ansgar Müller hat am Donnerstag das Vitalcentrum Hodey in Kamp-Lintfort besucht. Anlass für den Besuch war seine Demografietour. Es geht um die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Unternehmen im Kreis.

Besuch aus der Kreisstadt Wesel erhielt am Donnerstag die Firma Hodey in Kamp-Lintfort. Auf seiner seit Anfang diesen Jahres durchgeführten „Demografietour“ trafen sich dort der Weseler Landrat Ansgar Müller und der Kamp-Lintforter Bürgermeister Christoph Landscheidt am Vormittag mit dem geschäftsführenden Gesellschafter des Unternehmens Frank Hodey, dessen für das Personalwesen verantwortlichen Schwester Gudrun Hodey und dem Leiter des Finanz- und Rechnungswesens Clifford Anlahr zu einem für beide Seiten anregenden Informationsaustausch.

„Wir möchten mit diesen Gesprächen erfahren, welche Auswirkungen der demografische Wandel auf die verschiedenen Unternehmen hier bei uns im Kreis hat und wo sie auch sonst der Schuh drückt“, erklärte Landrat Müller das Anliegen seiner Tour. Die Firma Hodey ist einer der bekanntesten Anbieter von orthopädischen, Reha- und anderen medizinischen Hilfsmitteln mit sieben Filialen am Niederrhein bis Aachen und insgesamt 160 Mitarbeitern, davon 13 Auszubildenden. Zurzeit baut es seinen Hauptsitz an der Kruppstraße zu einem sogenannten Excellence-Center für noch mehr Präsens und Kundenbindung aus.

Info Rollstühle und Gehhilfen für die Gartenschau Hodey bietet Hilfsmittel und Geräte, die Krankheiten, Verletzungen und Gebrechlichkeit verhindern oder den Umgang damit erleichtern. Während der Laga wird sie für Gehbehinderte leihweise Rollstühle und mobile Gehhilfen zur Verfügung stellen.

Darüber hinaus gibt es im Unternehmen seit einiger Zeit in Bezug auf neue, innovative Herstellungstechniken einen intensiven Kontakt zur Hochschule Rhein-Waal. Alles in allem also ein recht erfolgreiches Unternehmen. Dennoch brachte Frank Hodey bei dem Treffen am Donnerstag ein paar Sorgen zum Ausdruck. So bedauerte er zum Beispiel die zunehmende Schließung von Krankenhäusern in der Region, und auch der derzeitige Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und Auszubildenden mache ihm zu schaffen.

Letzteres sei vor allem auf die geringen Geburtenzahlen vor 20 Jahren zurückzuführen. Die Situation entspanne sich aber im Moment gerade wieder ein bisschen. Zurzeit seien glücklicherweise alle Ausbildungsstellen besetzt, erklärte Gudrun Hodey. Weitere Themen waren außerdem der stellenweise dringend benötigte Ausbau des Glasfasernetzes, die Förderung von familiengerechten Arbeitsplätzen sowie die Bereitstellung von weiteren Gewerbeflächen. All das beschäftige auch viele andere Firmen im Kreis, bestätigte Müller.

Auf seiner „Demografietour“ erfahre er eine Menge über die Bedürfnisse der besuchten Firmen, gleichzeitig könne er aber auch Tipps zum Beispiel für Fördermittel oder Kooperationen mit anderen Firmen geben. „Manchmal können wir sogar ganz praktisch helfen. So wurde in Wesel für eine Firma, die viele behinderte Mitarbeiter beschäftigt, auf unsere Anregung hin vor der Eingangstür eine zusätzliche Bushaltestelle eingerichtet.“