Mediathek in Kamp-Lintfort : Mit Oskar das Lesen lernen

Lesehund Oskar ist eine Mischung aus Schäferhund, Labrador und Golden Retriever. Anderthalb Jahre lang wurde er für seine Aufgabe ausgebildet . Foto: Stadt Kamp-Lintfort Foto: Stadt Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Das Konzept geht auf: Der Therapie-Begleithund hat eine beruhigende und entspannende Wirkung auf Kinder, denen das Vorlesen in der Schule schwerfällt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit September besucht Therapie- und Pädagogik-Begleithund Oskar regelmäßig in die Mediathek, um Kindern der Grundschule am Niersenberg dabei zu helfen, mehr Selbstvertrauen beim Lesen zu entwickeln. Denn manche Kinder sind sehr schüchtern oder haben andere Gründe, warum es ihnen schwerfällt, vor der Klasse laut vorzulesen. In einer kleinen Gruppe ausgewählter Drittklässler sorgt die Therapeutin Ramona Warmann für eine spielerische Atmosphäre und lockert die Lese-Übungen durch gezielt eingesetzte Interaktionen der Kinder mit Lesehund Oskar auf.Die beteiligten Kinder wurden von ihren Klassenlehrern vorgeschlagen.

Die Idee, einen Therapie- und Pädagogik-Begleithund zur Leseförderung in Kamp-Lintfort einzusetzen, brachte Yvonne Frericks, Leiterin der Mediathek, von einer Fachtagung in Mülheim an der Ruhr mit. Dort lernte sie eine Kollegin kennen, die einen Lesehund hatte und von den positiven Erfahrungen berichtete. Das Konzept geht auf: In jeder Schulklasse gibt es Kinder, denen es nicht leicht fällt, vor Mitschülern laut vorzulesen. Das kann an Sprachproblemen liegen oder wie gesagt an Schüchternheit. Die bloße Anwesenheit von Hunden schafft eine entspannte Atmosphäre.

Oskar kennt sich inzwischen gut in der Mediathek aus und wartet immer ungeduldig auf die Kinder. Die Zuneigung beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Seine Besitzerin Ramona Warmann, die als psychologische Beraterin das Projekt begleitet, hat manchmal Mühe, die Kinder zu bremsen, damit Oskar nicht von allen Seiten geknuddelt wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kamp-Lintfort. Zum Glück habe sie einige kreative Ideen, um die Zuneigung der Kinder in gerechte Bahnen zu lenken. Wissenschaftlich belegbar, fördere die Zusammenarbeit mit Tieren das Selbstbewusstsein, beruhige den Herzschlag und baue nachweislich Stresshormone ab. Der Erfolg sei, so die Stadt, auch in der Mediathek spürbar, denn das Lesen klappe immer besser und die zusammengestellte Bücherkiste habe man inzwischen schon erweitern müssen. Im neuen Jahr werden daher andere Kinder der Grundschule von diesem besonderen Projekt der Leseförderung profitieren können, teilt die Stadt weiter mit. Lesehund Oscar ist ein Mischling aus Schäferhund, Labrador und Golden Retriever. Eineinhalb Jahre lang wurde der Rüde zum Therapie- und Pädagogik-Begleithund ausgebildet.