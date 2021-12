Soziales in Kamp-Lintfort : Quartiersentwickler nehmen die Arbeit auf

Kamp-Lintfort Ilka Mainka und Markus Hüfing vom Caritasverband stellen die ersten Aktionen und Angebote vor. Geplant sind offene Sprechstunden, aber auch Online-Angebote, die zum Klönen einladen.

Die Quartiersentwicklung des Caritasverbandes Moers-Xanten hat für den Bereich Kamp-Lintfort Mitte/Rossenray die Arbeit aufgenommen. Im Dezember bieten die Quartiersentwickler Markus Hüfing und Ilka Mainka die ersten Angebote für die Bürger an. Offene Sprechstunde An jedem Donnerstag von 10 bis 12 Uhr haben die Quartiersentwickler Markus Hüfing und Ilka Mainka ein offenes Ohr für Fragen, Ideen und Anliegen rund um Kamp-Lintfort. Interessierte sind eingeladen, im Kaliko, Kamperdickstraße 18 (gegenüber dem Rathaus), vorbeizuschauen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bitte vergessen Sie Ihre Mund-Nasen-Maske nicht. Weitere Informationen und Kontakt: Caritasverband Moers-Xanten, Markus Hüfing (0151 / 114 149 85) und Ilka Mainka (0176 / 154 300 20) und per Email: quartier-miro@caritas-moersxanten.de



Online im Quartier Das digitale Angebot „Kaffeeklatsch mal anders“ findet an jedem Montag auf der Video-Plattform „JitsiMeet“ statt. Um 11 Uhr treffen sich hier Senioren aus der Umgebung, um einfach mal zusammen zu klönen, neue Kontakte zu knüpfen und sich über aktuelle Themen auszutauschen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Konferenzraum heißt: Kaffeeklatsch NV. Mitmachen kann jeder, mit einem Smartphone, Tablet oder Computer mit Kamera. Wer weitere Fragen hat oder Unterstützung bezüglich der Technik benötigt, wendet sich an den Caritasverband Moers-Xanten, Markus Hüfing (0151 11414985) und Ilka Mainka (0176 15430020) und per Email: quartier-miro@caritas-moers-xanten.de



Spielen im Quartier Beim digitalen Spieletreff, der immer am 1. und 3. Mittwoch im Monat von 10.30 bis 11.30 stattfindet, werden unterschiedliche Wort- und Denkspiele gespielt. „Stadt, Land, Fluss“, „Wer bin ich“ oder Bilderrätsel sind nur Beispiele für die möglichen Spiele, für die kaum Materialien benötigt werden. Von Zuhause aus kann sich jeder sicher und gemütlich über die Video-Plattform „JitsiMeet“ einloggen. Mitmachen kann jeder, mit einem Smartphone, Tablet oder Computer mit Kamera. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.Der Konferenzraum heißt: Spieletreff. Start ist am 15. Dezember. Sollten Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung bezüglich der Technik benötigen, so können Sie sich gerne melden: Caritasverband Moers-Xanten, Markus Hüfing (0151 114 149 85) und Ilka Mainka (0176 154 300 20) und per E-mail: quartier-miro@caritas-moers-xanten.de