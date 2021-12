Interview Birgit und Bernhard Kames : Mit der Grubenlampe durch die Kolonie

Kamp-Lintfort Das Ehepaar kennt Kamp-Lintfort wie seine Westentasche. Bei Führungen weiß es viele Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel, warum die Altsiedlung „krumme“ Straßen und viele Bäume hat.

Birgit Kames Wenn wir in der Adventszeit bei Dämmerung an den liebevoll geschmückten Häusern vorbei laufen, ist die Atmosphäre am schönsten. Die Gäste genießen es richtig, von Haus zu Haus zu gehen und mehr über die Geschichte der Altsiedlung zu erfahren. Wir hatten schon Führungen, die vier Stunden dauerten, weil die Gruppe so interessiert war. Normalerweise sind wir bis zu zwei Stunden unterwegs.

Bernhard Kames Wir halten am Haus des Bergmanns, am ehemaligen Konsum, an der Marienkirche geht es vorbei, in der heute ein Kindergarten ist, und laufen weiter zum Alten Kasino. Die Altsiedlung ist voller Geschichte und Geschichten über unsere Zeche. Wir bieten auch Themenführungen an. Ich kümmere mich um technische Informationen des Bergbaus. Meine Frau erzählt, wie damals der Alltag in Bergmannsfamilien organisiert war, wie die Hausarbeit der Frauen aussah, und wer damals überhaupt einen Mietvertrag bekam.