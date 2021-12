Kalender 2022 für Kamp-Lintfort : Ästhetische Seite des Mülls ins richtige Licht gesetzt

KAMP-LINTFORT/NEUKIRCHEN-VLUYN Für das Abfallentsorgung Asdonkshof realisierte der Fotografenmeister Michael Ricks einen Kalender zum Jubiläumsjahr. 2022 besteht das Abfallentsorgungszentrum in Kamp-Lintfort 25 Jahre. Das Jubiläumsfest wird am 11. Juni gefeiert. Geplant ist ein Open-Air-Konzert.

Strandgut zieht Künstler immer wieder in den Bann. Das Holz von Fluss- und Meerufern besticht durch raue Form, natürliche Farbe und abgeschliffene Fläche. Es animiert sie zu Skulpturen und Installationen. Und selbst Müll kann eine raue, aber auch ästhetische Seite haben, wie der Kalender „raw & beauty“ für das Jahr 2022 zeigt. Gestaltet wurde er vom Neukirchen-Vluyner Michael Ricks, im Auftrag des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof.

„Du kannst doch keinen Müllkalender machen“, soll der Fotografenmeister von seiner Frau gehört haben, als er ihr von der Idee erzählte. Diese entwickelte er im Mai 2021 zusammen mit Cornelia Bothen. „Für die neue Website des Asdonkshofs erstellte er Drohnenfotos der Gesamtanlage“, berichtet die Pressesprecherin mit Blick auf die neue Internetseite, die seit Oktober 2021 im Netz zu finden ist. „Außerdem erstellte er Produktfotos der Wertstoffe, die in den stofflichen Behandlungsanlagen gewonnen werden, zum Beispiel aus der Nicht-Eisen-Fraktion. Den Fotografen faszinierte zum Beispiel das Farbspiel einer Kupferspirale.“ Dieses Farbspiel ist jetzt auf dem Kalenderfoto für den April 2022 zu sehen. „Zuerst waren es Formen, Farben und Oberflächen, die mich in den Abfallsorten fasziniert und begeistert haben“, sagt der Fotograf. „Es ist meine Aufgabe, das Wertvolle und Schöne in einer Sache zu sehen, auch wenn sie Dellen und Schrammen hat. Das ist mein Antrieb und meine Profession.“