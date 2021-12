Stadtentwicklung in Kamp-Lintfort : Auch die Awo baut im Rathausquartier

Kamp-Lintfort Der Awo-Kreisverband baut im Rathausquartier ein Mehrfamilienhaus mit 21 Senioren-Wohnungen. Die Kosten belaufen sich auf 4,2 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für Herbst 2023 geplant.

Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) sorgt für den Lückenschluss im neuen Rathausquartier in Kamp-Lintfort. Der Wohlfahrtsverband wird auf dem verbliebenen freien Grundstück vis à vis zu Wasserspiel und Rasenfläche bis Herbst 2023 einen Neubau mit 21 barrierefreien und seniorengerechten Wohnungen bauen. „Wir haben die Entwicklung in Kamp-Lintfort mit großem Interesse verfolgt“, erklärte Vorstandsvorsitzender Jochen Gottke, warum der Awo-Kreisverband dort in sein drittes Kamp-Lintforter Wohnprojekt investiert. Das Kostenvolumen an der Kamperdickstraße beläuft sich auf 4,2 Millionen Euro.