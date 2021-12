Auszeichnung für Grundschüler : Starkes Wir-Gefühl an der Schule am Pappelsee

Wertschätzung und ein gesundes Miteinander sind an der Pappelseegrundschule keine leeren Floskeln. Jetzt erhielten die Kinder eine Urkunde für ihr Engagement. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Beim Projekt „Gemeinsam sind wir stark“ punktete die Schule am Pappelsee bei der Ärztekammer Nordrhein und der AOK Rheinland/Hamburg hoch. Für die beeindruckenden Gemeinschaftsaktionen der Schule gab es 300 Euro. Warum Gemeinschaft für Schulkinder in Pandemiezeiten so wichtig ist.

„Wenn nicht jetzt, wann dann“ sangen die Schulkinder der Grundschule am Pappelsee. Auf Abstand, aber zusammen hatten sich alle Klassen mit ihren Lehrern auf dem Schulhof aufgestellt. Gespannt warteten sie auf den großen Augenblick. Von Regionaldirektor der AOK Kleve-Wesel, Manrico Preissel, erhielten sie eine Urkunde und dazu 300 Euro.

Seit 20 Jahren bieten die Ärztekammer Nordrhein und die AOK-Gesundheitskasse das Projekt „Gesundes Miteinander – Gemeinsam sind wir stark“ an. Für die Bewerbung bei der AOK sorgte Lehrerin Anna-Maria Degen und beschrieb das Schulprojekt, das besonders in Pandemiezeiten die Kinder zusammenrücken lässt. Neben den Grundfächer dreht sich dabei alles um das soziale Miteinander, die gegenseitige Achtung. „Das ist der Wahnsinn und mehr als Schreiben und Lesen“, freute sich Manrico Preissel, als er die Kinder in Bewegung sah.

In der Vergangenheit war es dem Lehrerkollegium gelungen, das Wir-Gefühl im Präsenz- und Distanzunterricht zu bewahren und dabei die Gefühlslage der Kinder im Blick zu behalten. Gemeinsam wurde an einem Schul- und einem Rapsong gearbeitet. Mutmachlieder stärken weiterhin die Gemeinschaft. Der „Baum der guten Worte“ wächst und gedeiht. Kinder drücken ihre Gefühlslage aus. Auf Geschenkkarten, die in „Warme-Dusche-Hefte“ gesammelt werden, schreiben sie Komplimente an ihre Klassenkameraden. Beispielsweise „Du kannst gut rennen“ oder „Du kannst gut helfen.“ Erwachsenentauglich sind Formulierungen wie „Ich wünsche dir einen schönen Tag, und dass dich heute jemand mag.“