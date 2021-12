Neu im Kreis Wesel : Booster-Impfung fünf Monate nach der Zweitimpfung

Kreis Wesel An den Impfstellen des Kreises Wesel kann die Auffrischungsimpfung jetzt schon fünf Monate nach der zweiten Impfung mit einem mRNA-Ipfstoff verabreicht werden. Das Gesundheitsministerium habe in Abstimmung mit allen NRW-Kreisen diese Möglichkeit eröffnet.

Booster-Impfungen sind ab sofort bereits fünf Monate nach der Zweitimpfung möglich. Das teilte der Kreis Wesel mit. Bei Personen, die mit dem Impfstoff Janssen der Firma Johnson & Johnson geimpft wurden, ist eine Booster-Impfung wie bisher bereits nach vier Wochen möglich. Für die Booster-Impfung an einer der vier Impfstellen des Kreises in Dinslaken, Kamp-Lintfort, Moers und Wesel ist eine Terminvereinbnarung unter https://tevis.krzn.de/tevisweb081/ notwendig. Erst- und Zweitimpfungen sind ohne Terminvereinbarung möglich. In Kamp-Lintfort, Friedrich-Heinrich-Allee 70, werden am Freitag, 10. Dezember, von 15 bis 20 Uhr Impfungen durchgeführt. Verimpft wird der Impfstoff von Biontech/Moderna. In der Impfstelle in Moers, Mühlenstraße 9-11 (Gesundheitsamt) werden am 10. Dezember von 9 bis 14 Uhr Impfungen durchgeführt. Verimpft wird der Impfstoff von Biontech/Moderna.