Eventlocation in Kamp-Lintfort : Lufre-Küchencrew serviert vorweihnachtliches Menü

Kamp-Lintfort Von Februar bis Mai plant Betreiber David Bineschpayouh bei laufendem Betrieb den Bau einer Profi-Küche in der Eventgastronomie Lufre. „Wir konnten bereits im Sommer einige Hochzeiten und Geburtstage ausrichten“, so der 28-Jährige.

In der Event-Location „Lufre“ deckt Pächter David Bineschpayouh für ein vorweihnachtliches Menü am Samstag, 18. Dezember, ein. Der 28-Jährige betreibt im Zechenpark das ehemalige Lüftergebäude. Mit seiner Crew serviert er in adventlichem Ambiente und begleitender Live-Musik ein viergängiges Menü. Der Abend startet mit einem Begrüßungsgetränk im Schein der Feuerschalen ab 18 Uhr unter Einhaltung der 2G-Regeln. Pastinaken-Schaumsüppchen mit Kartoffelstroh und Chili-Porree machen neugierig. Ebenso wie der zweite Gang mit Lachs und Tigermilch.

Der 28-Jährige bietet im Anschluss Filetspezialitäten und zum schokoladigen Schluss Valrhona-Variationen. Auf Bestellung ist die Menüfolge auch vegetarisch möglich. „Wir planen einen Abend für 50 Gäste auf Abstand“, sagt David Bineschpayouh. Kostenpunkt 49,90 Euro (ohne Getränke). Sollte es für den Samstagtermin mehr Anmeldungen geben, bietet er zusätzlich den Freitagabend an. Die Resonanz auf das Lufre sei gut, so der Gastronom. Bereits zu Laga-Zeiten und jetzt beim ersten Weihnachtsmarkt im Zechenpark haben Gäste die Räume im Industriestil entdeckt.

Von Februar bis Mai ist bei laufendem Betrieb der Bau einer Profi-Küche geplant. Vorgesehen sind in nächster Zukunft neben einem Brunch-Angebot so genannte Themenabende. In der Winterzeit 2022 soll es wieder Spezialitäten von der Gans geben. Seine Bilanz fällt trotz Einschränkungen durch Corona positiv aus. „Das Lufre ist toll angekommen", betont der Gastronom. Mit dem dritten Adventswochenende ruht vom 18. Dezember bis zum 10. Januar der gastronomische Betrieb. Platzreservierungen für Samstag, 18. Dezember, unter Telefon 0162/4320911 oder per E-Mail info@lufre-restaurant.de.