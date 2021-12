Tierpark in Kamp-Lintfort : Das Kalisto-Konzept ist aufgegangen

Kamp-Lintfort Die Tierparkbetreiber Stephanie und Reiner Winkendick begrüßten in diesem Jahr 80.000 Besucher im Zechenpark. Als nächstes planen sie eine begehbare Sittich-Voliere. In der Gastronomie ist ein wechselnder Mittagstisch vorgesehen.

Neuland war vor allem die Gastronomie. „So was lernt man ja nicht im Maschinenbau- oder Biologie-Studium“, sagt das Ehepaar aus Kamp-Lintfort, das die Spiel- und Tieroase im Zechenpark ehrenamtlich und aus Leidenschaft betreibt. Inzwischen sei das Kalisto gut aufgestellt: Insgesamt 26 Mitarbeiter – Vollzeitkräfte, Praktikanten und Freiwilligendienstler – gehören zum Kalisto-Team. Und weil zur Mannschaft nun auch eine Köchin gehört, überlegen die Tierpark-Betreiber zurzeit, ob sie 2022 in der Gastronomie einen wechselnden Mittagstisch anbieten. Am 1. Januar 2022 stoßen außerdem zwei Pädagogen hinzu, eingestellt vom Vorstand des Laga-Fördervereins. Sie erarbeiten ein Konzept für das Grüne Klassenzimmer, Arbeitstitel: „Lernort Zechenpark“. Finanziert werden die beiden Teilzeitstellen aus Mitteln der Stiftung Bildung und Entwicklung. Stephanie und Reiner Winkendick erhoffen sich durch die Zusammenarbeit weiteren Schwung für das Kalisto: „Wir haben viele Anfragen von Schulen und Kitas, die Interesse an Workshops und Unterrichtseinheiten haben“, betont die Biologin. Mit ihrem Mann hat sie es sich zum Ziel gesetzt, Kalisto immer weiter zu entwickeln: Diesen Sommer legten sie beispielsweise einen „Beach“-Bereich, eine Sandfläche mit Wasserspielplatz und Boot, an. Im südlichen Bereich öffneten sie einen zusätzlichen Kiosk. Sie schafften Spielzeug für Kinder an und Sitzgelegenheiten für die Eltern, um die Aufenthaltsdauer und -qualität zu erhöhen. Kalisto muss als nächstes aufgeforstet werden. Doch auch Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und die wichtige Sponsoren-Suche beschäftigt die Betreiber. 2022 will das Ehepaar das nächste Etappenziel in Angriff nehmen: eine Sittich-Voliere. Den beiden Tierpark-Chefs schwebt eine begehbare Erlebnisvoliere vor – mit überdachten Bereichen für den Naturkundeunterricht oder Kindergeburtstage und mit einer gestalteten Landschaft, in der die Vögel frei fliegen können. Als Standort ist die jetzige Ponyanlage ausgeguckt. Dort sollen auch die Meerschweinchen ein neues Zuhause finden. Der notwendige Bauantrag soll 2022 gestellt werden. „Wir hoffen auf Zustimmung des Stadtrats. Denn so schaffen wir vielleicht den Sprung auf 100.000 Besucher im Jahr“, sagt Reiner Winkendick.