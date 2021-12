Stadtentwicklung in Kamp-Lintfort : Anwohner klagen gegen Baugenehmigung

Kamp-Lintfort Die Beamtensiedlung am Pappelsee steht beispielhaft für die Architektur der 1920er Jahre. In dieser Siedlung, die von den 1910er bis 1930er Jahren entstand, soll jetzt ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus mit elf Wohneinheiten gebaut werden. Warum die Anwohner dagegen klagen.

Anwohner im Bereich von Bertastraße und Friedrich-Heinrich-Allee sind sauer: Wie Bürgermeister Christoph Landscheidt am Donnerstag auf RP-Anfrage bestätigte, hat die Stadt dort den Neubau eines Gebäudes mit elf Wohneinheiten und einer Tiefgarage genehmigt. Die Nachbarn des Neubauvorhabens finden, dass dieser von seiner Größe und Kubatur nicht in die Siedlung aus den 1910er bis 1930er Jahre passt. Seine L-Form sei sonst nicht in der Siedlung zu finden. Auch korrespondiere seine Kubatur nicht mit den Doppelhäusern und übe eine erdrückende Wirkung aus. Es entspreche nicht der Gestaltungsatzung, die für die Siedlung rund um den Pappelsee gelte. Bereits im Mai sammelten die Anwohner Unterschriften, um das neue Gebäude in der Größenordnung zu verhindern. Inzwischen haben sie Klage gegen die Baugenehmigung eingereicht. „Wir haben mit dem Gestaltungsbeirat versucht, einen Kompromiss zu finden“, sagte Landscheidt. In nicht-beplanten Innenbereichen wie diesem sei es immer schwierig, die richtige Entscheidung zu treffen. „Wir haben uns Mühe bei der Abwägung gegeben, um das Interesse von Anwohnern und Bauherren gleichermaßen zu berücksichtigen.“