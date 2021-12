Neubau in Kamp-Lintfort : Die neue Kita am Volkspark öffnet im Herbst 2022

Kamp-Lintfort Der Awo-Kreisverband übernimmt die Trägerschaft für die neue Kita. Er wird bis zu 105 Kinder in sechs Gruppen betreuen. Die Baukosten belaufen sich für die Stadt auf 4,1 Millionen Euro.

Aktuell besuchen 1300 Mädchen und Jungen in Kamp-Lintfort eine Kindertagesstätte oder eine Tagespflege . Und der Bedarf steigt weiter. Die Stadt Kamp-Lintfort hat in den vergangenen zehn Jahren deshalb rund 20 Millionen Euro in den Bau von Kindertagesstätten investiert. Neubauten erhielten beispielsweise die Kindertagesstätten Bunte Welt, Löwenzahn und Tausendfüßler. An der Franzstraße entsteht aber nicht nur eine neue Kita, sondern ein neues Quartier. Ein Investor plant dort den Neubau von 83 Wohneinheiten.

„Wir haben an das Bauvorhaben die Anforderung gestellt, dass auch eine Kita gebaut wird“, betonte Jugenddezernent Christoph Müllmann am Freitag bei einer Besichtigung der Baustelle. Während die Häuser und Wohnungen erst ab 2022 in realisiert werden, laufen die Bauarbeiten für die zweistöckige Kita am Volkspark bereits seit Ende September – in konventioneller Bauweise. Sie soll künftig 32 U3- und 68 Ü3-Kinder aufnehmen. Der steigenden Nachfrage im U3-Bereich soll hier Rechnung getragen werden. „Wir pflegen das Konzept der offenen Arbeit“, betonte Benjamin Walch, Geschäftsbereichsleiter Kita und Jugend im Awo-Kreisverband Wesel. Kreisweit betreibt die Arbeitswohlfahrt aktuell 23 Kindertagesstätten, in Kamp-Lintfort sind es fünf. „Für die Kita am Volkspark bilden Bewegung und Ernährung die inhaltlichen Schwerpunkte“, so der Geschäftsbereichsleiter. Die Nähe zum Fichte-Sportplatz war da wohl Ideengeber. Eine Laufstrecke, ein Fußballplatz, ein Trampolin und eine Rutsche sollen die Kinder in Zukunft animieren, sich auf dem Außengelände zu bewegen. In der Kita sind nicht nur Gruppen-, Differenzierungs- und ein Mehrzweckraum geplant, sondern auch eine Zubereitungsküche, in der frisch für die Kinder gekocht werden soll.