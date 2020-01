Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Laga-GmbH lädt den Ministerpräsidenten zu Eröffnung ein

Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort

Am Freitag haben sieben Floristen im Foyer des Rathauses ihre Arbeit präsentiert. Marisa Stockrahm steckten einen bunten Strauß Blumen zusammen, der rosa, rote und violette Blüten hatte.

„Das sind Farben des Barocks, des Klosters Kamp mit Terrassengarten“, erzählte die Floristin, die sonst im Blumengeschäft „Blumen Stockrahm“ in Moers-Asberg Sträuße, Gestecke oder Dekorationen herstellt. Am Freitag stand die Floristik im Mittelpunkt des monatlichen Laga-Countdowns. Am Rande der Veranstaltung berichtete Heinrich Sperling über die Planung des Eröffnungstages. „Die Eröffnung findet auf dem Quartiersplatz statt“, sagte der Geschäftsführer der Laga-GmbH. Eingeladen sind unter anderem Ministerpräsident Armin Laschet, Heimatministerin Ina Scharrenbach sowie Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser. Die meisten Zuschüsse für die Landesgartenschau flossen über das Heim- und das Umweltministerium.