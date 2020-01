Nachhaltigkeit in Kamp-Lintfort : Bei Büsch gibt es Brötchen ohne Einwegtüte

Die Kamp-Lintforter Bäckerei macht am 5. Februar mit einem Unverpackt-Tag auf ihre Mehrwegangebote aufmerksam.

Schon seit einem Jahr bietet die Bäckerei Büsch in ihren Fachgeschäften an, Brötchen, Brot oder Kuchen ohne Verpackung zu kaufen. „Unsere Verkäufer legen die Brötchen in einen Umfüllkorb, aus dem die Kunden sie in einen Beutel packen können“, erläutert Geschäftsführer Norbert Büsch. „Den Jute- oder Stoffbeutel bringen sie selbst mit. Oder die Verkäufer legen die Brötchen mit einer Zange direkt in die Beutel.“ Auch bei Kaffee hat die Bäckerei Büsch ein Mehrwegsystem entwickelt. Die Verkäufer schütten den Kaffee in einen Edelstahlbecher, aus dem die Kunden diesen in einen eigenen Thermobecher fließen lassen können, den sie mitgebracht haben.