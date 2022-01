Nach Umfrage : Neusser befürworten die Landesgartenschau-Bewerbung

Neuss Eine Umfrage belegt: 76 Prozent befürworten die Pläne für eine Landesgartenschau 2026 in Neuss. Am 21. März wird eine Landeskommission alle Örtlichkeiten unter die Lupe nehmen.

Drei Städte haben sich um die LaGa 2026 beworben. Das Neusser Konzept setzt unter dem Motto „Gemeinsam an den Rhein“ auf Vernetzung und Optimierung von Grünstrukturen und macht den Rennbahnpark zum Herzstück der Planungen. Am 21. März nimmt eine Landeskommission alle für das Konzept wichtigen Örtlichkeiten unter die Lupe. Doch von Anfang an war klar, dass ein wichtiger Faktor, der in die Entscheidung des Landes einfließen wird, auch die Zustimmung der Bevölkerung sein wird. Die wurde jetzt angefragt.