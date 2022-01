Jubiläum in Kamp-Lintfort : Walter Alsdorf gehört seit 60 Jahren der FDP an

Der Vorstand des FDP-Ortsverbandes überraschte den Jubilar am Wochenende mit einem Präsentkorb. Foto: FDP Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Vorsitzender Stephan Heuser und seine Vorstandskollegen überbrachten ihrem Ehrenvorsitzenden zum Jubiläum einen Präsentkorb. Alsdorf war von 1970 bis 1976 Vorsitzender der Liberalen in Kamp-Lintfort.

Seit 60 Jahren gehört Walter Alsdorf der FDP an. Am 14. Januar 1962 trat der heute 86-Jährige in die Partei ein. Der Vorstand des FDP-Stadtverbandes Kamp-Lintfort überraschte seinen Ehrenvorsitzenden am Samstagvormittag mit einem Präsentkorb und startete auf dem Balkon des Jubilars einen kleinen Frühschoppen mit Grillwürstchen und Bier.

Walter Alsdorf und seine Lebensgefährtin waren überrascht, denn das genaue Eintrittsdatum hatten sie gar nicht mehr in Erinnerung. Walter Alsdorf hatte seit seinem Eintritt mehrere Vorstandspositionen bei den Liberalen in Kamp-Lintfort inne und war von 1970 bis 1976 ihr Vorsitzender.

Es sei eine schwierige Zeit für den Ortsverband gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung, da die FDP damals nicht im Stadtrat vertreten gewesen sei. Am Ende seiner Amtszeit habe es die FDP wieder in den Rat geschafft. „Doch Alsdorf überließ es anderen, in den Rat einzuziehen und den Ortsvorsitz zu übernehmen“, berichtet der heutige Vorsitzende des FDP-Stadtverbandes weiter. Obwohl der Ortsverband in Kamp-Lintfort immer ein eher klein gewesen sei, habe Walter Alsdorf große Namen der FDP für einen Besuch in die Stadt gelockt.