Schreibwettbewerb für Viertklässler in Kamp-Lintfort : Kinder schreiben Geschichten über Kallis großes Abenteuer

Der Verein LesArt, die Mediathek Kamp-Lintfort und die Laga-GmbH loben erstmals ein Geschichten-Schreib-Wettbewerb für die vierten Klassen aus.

Sie sangen das Steigerlied, kuschelten mit Maskottchen Kalli, und zum Ende der Veranstaltung tanzten die Viertklässler der Ebertschule mit Kalli durch die Turnhalle eine Polonaise. Am Donnerstag fand in der Ebertschule an der Altsiedlung der Auftakt des ersten Kamp-Lintforter Geschichtenwettbewerbs statt – mit Maskottchen Kalli, Christine Buyken von LesArt und der Mediathek sowie Irina Osthoff, Koordinatorin des Grünen Klassenzimmers in der Laga-GmbH.