Kino in Kamp-Lintfort : Anmeldung: Schulkinowochen laufen auch in der Hall of Fame

Anmeldung: Schulkinowochen laufen auch in der Hall of Fame

Kino in Kamp-Lintfort

Nach dem Teilnahme-Rekord der vergangenen Ausgabe bringen die Schulkino-wochen bereits zum 13. Mal das Kinoerlebnis und die Filmkultur auf die Stundenpläne. Daran nehmen vom 23. Januar bis 5. Februar mehr als 120 Kinos in NRW teil.

Mit dabei das Kino „Hall of Fame“ in Kamp-Lintfort. Die Anmeldung ist ab sofort online über www.schulkinowochen.nrw.de möglich. Veranstalter sind „Vision Kino – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz“ und „Film+Schule NRW“, eine gemeinsame Initiative des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) und des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW. Auf der Internetseite finden sich alle Infos zum Filmprogramm mit Bezügen zu verschiedensten Unterrichtsthemen, zu zahlreichen Veranstaltungen mit spannenden Gästen sowie kostenlosem pädagogischem Begleitmaterial zu allen Filmen.

Die Schulkinowochen fördern die Filmbildung und zeigen die unerschöpflichen Möglichkeiten auf, einen Film im Unterricht zu besprechen und zu analysieren. Schulministerin Yvonne Gebauer: „Bei den Schulkinowochen setzt sich das Film­­erlebnis auch nach dem Abspann fort. Schüler gewinnen Einblicke in das Medium Film und tauchen tiefer in Handlungen ein. Dadurch schärfen sie ihr analytisches Denken und erwerben neue Medienkompetenzen. Lehrkräften bieten die Schulkinowochen wertvolle Inspiration, um den Film sinnvoll und spannend in den Unterricht einzubinden.“