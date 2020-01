Bergbautradition in Kamp-Lintfort : Fördergemeinschaft sucht Führer für den Lehrstollen

Bergbautradition in Kamp-Lintfort

Die Generalprobe vor einem halben Jahr gelang. Am ersten Sonntag im Juli führten Mitglieder der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition von morgens bis abends 180 Besucher durch den Lehrstollen. Zeitversetzt in zwei Gruppen zu 15 Personen zeigten sie den Gästen, wie im Bergwerk „Friedrich Heinrich“ Kohle abgebaut wurde.

Was beim niederrheinischen Radwandertag klappte, soll auch bei der Landesgartenschau funktionieren, allerdings nicht nur am ersten Sonntag im Juli, sondern jeden Samstag, Sonntag und Feiertag.

Bei der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend stellten Norbert Ballhaus als Vorsitzender und Klaus Deuter als Leiter des Teams Lehrstollen die Überlegungen ausführlich vor. „Es geht um 52 Tage“, berichtete der Vorsitzende in der Gaststätte „Altes Kasino“ an der Ringstraße. „Die Vormittagsschicht dauert von 10 bis 13 Uhr, die Nachmittagsschicht von 15 bis 18 Uhr. Alle halbe Stunde beginnt eine Führung. Die Gruppengröße ist auf 15 Personen beschränkt.“