Vortragsabend der Volksbank Niederrhein : „Nachhaltigkeit bringt Rendite“

Die Volksbank Niederrhein lud ihre Kunden zu einem Referat mit Diskussion über Nachhaltigkeit ein. Unsere Redaktion sprach zuvor mit dem Referenten Dr. Henrik Pontzen und Volksbank-Vorstand Guido Lohmann.

Pontzen Wir haben schon früh die Abteilung „Environment, Social and Government“ aufgebaut, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Hier prüfen und bewerten wir Unternehmen sehr tiefgreifend auf ihre Nachhaltigkeit und ihre Ertragskraft hin. Denn eines steht für uns fest: Nachhaltigkeit kostet keine Rendite, sondern Nachhaltigkeit bringt Rendite. Unternehmen sind mehr denn je aufgefordert, nachhaltig zu agieren, um zukunftsfähig zu werden und so auf den jeweiligen Märkten bestehen zu können. Die Union Investment verwaltet mittlerweile mehr als 350 Milliarden Euro Fondseinlagen von Volksbank-Kunden, mit denen wir uns als Treuhänder an bedeutenden europäischen Unternehmen beteiligen. Diese herausgehobene Marktposition als Anteilseigner setzen wir ein, um Unternehmen zu bewegen, ökologische und soziale Aspekte stärker in den Fokus zu nehmen. Unterschätzen Sie bitte nicht, was wir dadurch bereits an Veränderungen in den Führungsetagen der DAX- oder EuroStoxx-Unternehmen bewegt haben. Im Verbund mit der Volksbank Niederrhein und den deutschen Volks- und Raiffeisenbanken werden wir in der Zukunft noch stärker in diese Richtung wirken.