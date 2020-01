Kunstausstellung in Kamp-Lintfort : Könige zu Besuch im Kloster Kamp

Die Galerie Schürmann präsentiert im Gewölbekeller des Klosters Kamp Werke von Götz Sambale. Foto: Norbert Prümen (nop)

49 Exponate stellt Bildhauer Götz Sambale in Kooperation mit der Galerie Schürmann im Gewölbekeller vom Kloster Kamp aus. Die Kamp-Lintforter Galerie übernimmt 2021 die städtischen Ausstellungen in der Westlichen Orangerie.

Für Bildhauer Götz Sambale ist Holz das unangefochtene Arbeitsmaterial, das durch nichts zu übertreffen ist und ihn von Kindesbeinen an faszinierte. Der natürliche Werkstoff hat für ihn etwas Archaisches, ist voller Möglichkeiten und bietet dem Kölner Künstler, die Schönheit des Unperfekten sichtbar zu machen. „Holz hat etwas Ehrliches. An diesem Material bin ich sozusagen hängengeblieben“, sagt Sambale, der zunächst eine Tischlerlehre machte und danach Bildhauerei studierte. Für Begeisterung werden seine handgroßen Könige im Gewölbekeller des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp sorgen. Gleich zwei Werkstoffe kombiniert er. Die dunklen Bronze-Skulpturen stehen auf unterschiedlich hohen Holzstelen, in heller oder dunkler Ausführung, in Gruppen oder alleine.

Die Holzstelen sind nicht bloßes Hilfsmittel, sondern ergänzen die Skulpturen in ihrer kindlichen und zugleich majestätischen Ausstrahlung. Ihre Häupter schmücken hochpolierte Kronen oder Kappen. Demnach ist der kindliche König in jedem menschlichen Wesen. „Meine ersten Könige trugen noch keine Kronen und wirkten auf mich enttäuschend“, sagt Sambale. Das Polieren der Bronze macht aus der schlichten Figur einen majestätischen Hingucker, der zugleich Neugierde weckt. Nicht immer sind die Kopfbedeckungen seiner Exponate poliert, „obwohl Bronze nach Politur schreit“, betont der in Köln lebende freischaffende Künstler.

INFO Ausstellung wird am Samstag eröffnet Termin Die Ausstellung mit Arbeiten von Götz Sambale wird am Samstag, 18. Januar, 18 Uhr, eröffnet. Dr. Marta Cencillo Ramirez stellt die Arbeiten vor. Die Ausstellung im Gewölbekeller vom Kloster Kamp dauert bis zum 21. März und ist werktags, 13 bis 17 Uhr, samstags, 14 bis 17 Uhr, und sonntags, 11 bis 17 Uhr, zu sehen.

Oft hat er schon in Kirchen ausgestellt und dem Kirchenraum neue Akzente gegeben. Sambale: „Menschen interpretieren diesen Raum neu, weil die Figuren dort an sich kein Fremdkörper sind.“ Bemerkenswert ist der Einbaum aus Pappelholz mit seiner in sich filzigen, dichten Struktur. Materialeigenschaften, die so ganz anders als die von Eiche oder Robinie sind. „In der Kirche erreichen solche figürlichen Ausstellungsstücke schnell das Erzählerische“, so Götz. Das Boot biete verschiedene Assoziationen, werde zum Symbol, beispielsweise für ein „Vorwärtskommen“, den Weg. „Ein Boot ist positiv besetzt“, so Götz.

Ihm geht es in seinen Arbeiten mit Kettensäge und Raspel auch um die Aspekte des Wachstums und der Vergänglichkeit. Der Werkstoff Holz macht eine Lebenspanne lebendig. Sein „ältester“ König ist rund 20 Jahre alt. Ähnlich spannend sind seine weiteren Holzarbeiten, die Ähnlichkeit mit übergroßen Samenkapseln haben und deren Innenleben mit den jeweiligen Kammern Sambale zeigt. Pappelholz beispielsweise seift er, andere Hölzer ölt oder patiniert er. Bekanntlich verändert sich Holz, zeigte mit seinen Rissen Prozesshaftigkeit, Veränderung und Bewegung. Sambale arbeitet mit diesen Formscheiben, hält die Optik grafisch in Abdrucken fest.