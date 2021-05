Gastronomen aus Kamp-Lintfort : „Wir wollen zeigen, dass es weitergeht“

KAMP-LINTFORT Die Gastronomen Michael Kaswurm und Leonardo Oddone, neue Pächter des Restaurants am Golfclub, wollen dort zunächst die Terrasse öffnen. Später folgt die Eröffnung einer Kombination aus Restaurant und Bar am ABC-Gebäude.

Kaswurm und Oddone wollen am Mittwoch die Terrasse ihres Restaurants wieder eröffnen, auf der sowohl Golfer, als auch Nicht-Golfer die Aussicht genießen können, wenn gerade kein Lockdown herrscht. „Wir wissen noch nicht genau, welche Regeln einzuhalten sind“, sagt „Michi“ Kaswurm, wie der gebürtige Österreicher kurz genannt wird. „Wir sind mit dem Ordnungsamt in Kontakt. Es gibt ein Hygienekonzept. Möglicherweise haben Besucher der Außengastronomie einen Corona-Tagestest vorzuweisen. Denkbar ist auch, eine kleine Teststation aufzubauen. Wir wollen den Kamp-Lintfortern zeigen, dass es weitergeht.“

„ABC by Michi & Leo“ Die Kombination aus Restaurant und Bar soll Ende Mai mit der Außengastronomie starten. Das Lokal liegt vor dem ABC-Gebäude an der Ecke von Ring- und Friedrichstraße – zwischen der Hochschule und nördlichen Laga-Gelände.

„19 by Michi & Leo“ Das Restaurant liegt am Golfclub Kloster Kamp. Kirchstraße 168. Es hat zurzeit von 12 Uhr bis 19.30 Uhr für den Außerhaus-Verkauf geöffnet. Voraussichtlich können die Öffnungszeiten sich verlängern, wenn ab Mittwoch die Außengastronomie beginnt.

Dieses Motto haben die beiden Gastronomen, die sich in einem Restaurant mit Michelin-Stern in Meerbusch kennenlernten, schon während des ersten und des zweiten Lockdowns umgesetzt. Sie stellten auf „Take Away“ um, als am 13. März 2020 der erste Lockdown und am 1. November 2020 der zweite begann. Sie verkaufen Tapas, des Weiteren bieten sie Hauptgerichte an, zum Beispiel Spargel mit Schinken oder Lachs und Sauce Hollandaise. Dazu stehen Klassiker auf der Speisekarte, wie Caesar Salad, 19-Clubburger aus Biorindfleisch oder frische Pommes Frites.