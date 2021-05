Gastronomie, Handel, private Treffen : Diese Corona-Regeln gelten ab Sonntag im Kreis Wesel

Kreis Wesel Im Kreis Wesel ist die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Freitag unter 100 geblieben, sie liegt damit seit fünf Werktagen unter diesem Wert. Deshalb werden ab Sonntag die Corona-Regeln gelockert. Eine Übersicht.

Im Kreis Wesel tritt am Sonntag die Corona-Notbremse wieder außer Kraft. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerum in einer Allgemeinverfügung am Freitag mit, nachdem die Zahl der neuen Infektionen in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen ist. Dadurch werden zahlreiche Einschränkungen wieder aufgehoben. Der Kreis Wesel veröffentlichte eine Liste mit dem Corona-Regeln, die ab Sonntag, 16. Mai, gelten. Ein Überblick.

Voraussetzung der Lockerungen am Sonntag ist, dass die Infektionszahlen im Kreis Wesel deutlich gesunken sind. Maßstab dafür ist die Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert gibt an, wie viele neue Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Region in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Damit die Regeln gelockert werden, musste die Inzidenz an fünf Werktagen hintereinander unter 100 liegen. Sonn- und Feiertage werden nicht mitgezählt. Maßgeblich für die Beurteilung ist hier der Inzidenzwert, den das Robert-Koch-Institut (RKI) ausweist. Demnach hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel wie folgt entwickelt: