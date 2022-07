Schule in Kamp-Lintfort : Ernst-Reuter-Schule bekommt neue Räume

Kamp-Lintfort Den ersten Spatenstich für die Erweiterung der Ernst-Reuter-Schule haben Bürgermeister Christoph Landscheidt und Erster Beigeordneter Christoph Müllmann gesetzt.

Die Ernst-Reuter-Schule wird erweitert. Den symbolischen ersten Spatenstich haben Bürgermeister Christoph Landscheidt und Erster Beigeordneter Christoph Müllmann am Hauptstandort der Ernst-Reuter-Schule am Freitag gesetzt. „Die positiven Zuzugszahlen in den letzten Jahren haben neben dem Ausbau von Kindertagesstätten auch einen Ausbau unserer schulischen Infrastruktur nötig gemacht. Mit der Erweiterung des Hauptstandortes der Ernst-Reuter-Schule und weiteren Schulbauprojekten in den kommenden Jahren tragen wir den höheren Schülerzahlen sowie geänderten Bedarfen Rechnung“, erklärte Bürgermeister Landscheidt. Mit Fertigstellung des Anbaus verfügt der Schulstandort über zwei weitere Klassenräume sowie Mehrzweckräume und Differenzierungsfläche. Ein Aufzug zur barrierefreien Erschließung des Gebäudes wird ebenfalls eingebaut. Die Kosten für das Projekt betragen ca. 1,85 Millionen Euro. Eine Fertigstellung ist im Sommer 2023 vorgesehen.