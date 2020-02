Chorleben in Kamp-Lintfort : Ein neuer Dirigent für die Lightning Souls

Chorleben in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Mit Manuel Hermsen als Chorleiter will der Kamp-Lintforter Gospelchor durchstarten. Der neue Dirigent bringt viel Erfahrung als Musiker und Musikpädagoge mit. Die Lightning Souls suchen jetzt noch Männerstimmen.

„Die Suche nach einem neuen Dirigenten war akut“, berichtet Chor-Vorsitzende Annette Erdmann. Die Lightning Souls gingen an die Öffentlichkeit und hatten Erfolg. Als Manuel Hermsen in eine der Chorproben hinein schnupperte und sich vorstellte, war für die 26 Sänger sofort alles klar: Er ist der Richtige. „Inzwischen hat er uns schon ganz schön aufgemischt“, sagt Annette Erdmann. Vier neue Stücke sind einstudiert.

Proben Die Lightning Souls treffen sich immer donnerstags ab 19.30 Uhr im Lutherhaus an der Ebertstraße 57 in Kamp-Lintfort zur Probe der Gospelsongs.

Manuel Hermsen ist genauso Musik begeistert wie die Lightning Souls. „Ach, ich habe mit sechs schon auf Omas Töpfen getrommelt“, betont der Musiker und Musikpädagoge. Es folgten Blockflöte und Klavier (mit sieben Jahren erhielt er den ersten Unterricht), später lernte er Gitarre, Cello, Kirchenorgel und nahm Gesangsunterricht. „Jetzt habe ich angefangen, Saxofon zu spielen“, erzählt der gebürtige Gocher, der bei Kranenburg lebt. Während der Schulzeit spielte er in mehreren Bands, nahm an Kompositionsworkshops teil und tourte als Pianist mit dem Landesjugendorchester durch Europa. Mit knapp 18 Jahren leitete er mit den Family-Singers Pfalzdorf seinen ersten Chor. Und ist ihm bis heute treu. Für diesen Chor schrieb er mehrere Musicals, für 2021 ist das nächste geplant.

An einem Strang gezogen

Kommentar zur Niederrheinbahn : An einem Strang gezogen

Musik in Kamp-Lintfort

Musik in Kamp-Lintfort : Erster Liederabend ist ein Erfolg

Bildung in Kamp-Lintfort

Bildung in Kamp-Lintfort : Mit Spezialbrillen auf den Alk-Parcours

Bis Anfang 2019 leitete Hermsen insgesamt fünf verschiedene Chöre. „Anschließend bin ich auf Weltreise nach Australien und Asien gegangen“, erzählt er. Dass die Lightning Souls Ende 2019 eine neue Leitung suchten, erfuhr er durch einen Bekannten, der den Aufruf in der Zeitung gelesen hatte. „Das passte gut“, sagt Hermsen, der sich schon früh beruflich für die Musik entschieden hatte. Er studierte an der Folkwang Hochschule in Essen Musik auf Lehramt und Musikpädagogik für die Fächer Klavier und Musik-Theorie.