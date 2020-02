Unternehmen in Kamp-Lintfort : Kios West ist das älteste Reisebüro in Kamp-Lintfort

Das Unternehmen blickt am 19. Februar auf vier Jahrzehnte zurück. Leiterin ist Bettina Strobel, die sich auch in der Werbegemeinschaft engagiert.

Der Grundstein für das Reisebüro Kios West wurde bereits nach dem Kriegsende gelegt: Gottfried Preuß hieß der Mann, der als Heimatvertriebener aus Schlesien 1945 ein Bergarbeiter-Erholungs-Programm für „Kumpel“ in Moers aufbaute. Später folgten Niederlassungen in Rheinhausen und Homberg, wo Bettina Strobel im August 1982 ihre Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau begann – und nach zwei Jahren abschloss.

Das Reisebüro Kios West in Kamp-Lintfort wurde 1959 als Filialbetrieb des Haupthauses in Moers auf der Moerser Straße 274 eröffnet. Mit der Entlassung in die Eigenständigkeit am 19. Februar 1980 war gleichzeitig der Wechsel des Büros vom Standort Moerser Straße 274 ab die Moerser Straße 231. verbunden. Am 19. Februar blickt das Reisebüro Kios West nun auf vier Jahrzehnte zurück und ist damit das älteste Reisebüro in Kamp-Lintfort.