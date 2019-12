Über Silvester : Tierschutzverein aus Kamp-Lintfort empfiehlt Flughafenhotels

Feuerwerk an Silvester bedeutet für Hunde Stress. Foto: dpa-tmn/Monique Wüstenhagen

Kamp-Lintfort In vielen Städten und Gemeinden gelten in diesem Jahr bereits Böller-Verbote in den Innenstädten. In Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheurdt allerdings ist das nicht der Fall.

Der Bund Deutscher Tierfreunde mit Sitz in Kamp-Lintfort empfiehlt Haustierhaltern Flughafen-Hotels als Fluchtpunkt für von Silvesterfeuerwerk gestresste Vierbeiner. Zum einen dürfe rund um Flughäfen kein Feuerwerk gezündet werden, zum anderen seien die Fenster der meisten Airport-Hotels besonders schalldicht verglast, heißt es in einer Pressemitteilung. Zum am Samstag gestarteten Verkaufsbeginn für Böller bittet der Verein zudem um Rücksicht auf die Tiere. Besonders Eltern sollten an ihren Nachwuchs appellieren, bei der Knallerei vorsichtig zu sein, sagen die Tierschützer.

Der Trend zur Hotel-Flucht an Flughäfen kommt aus Schweden. Dort bietet das Hotel Clarion Arlanda in Stockholm bereits seit 2013 unter dem Servicenamen „zufriedener Hund“ jedes Jahr mehrere Stockwerke für die Vierbeiner an. Das Hotel liegt direkt am Flughafen Stockholm und dort herrscht Feuerwerksverbot. Mehr als 300 Hunde und sechs Katzen haben dort im vergangenen Jahr ganz entspannt in das neue Jahr reingefeiert. Auch deutsche Flughafen-Hotels seien bereits im Vorjahr auf den Trend aufgesprungen und böten spezielle Arrangements an, heißt es.

In vielen Städten und Gemeinden gelten in diesem Jahr bereits Böller-Verbote in den Innenstädten. In Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheurdt allerdings ist das nicht der Fall. Der Bund Deutscher Tierfreunde hat deshalb Tipps zusammengestellt, wie Heimtiere die Silvesternacht möglichst unbeschadet überstehen. Am wichtigsten: Am Silvestertag und besonders in der Nacht sollten weder Hunde noch Katzen nach draußen gelassen werden, sagen die Experten. Auch nicht in vermeintlich sicheren Gartenanlagen. Freigängerkatzen sollten auf jeden Fall bereits im Laufe des Vormittags an Silvester keinen Ausgang mehr erhalten.