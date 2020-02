Landwirtschaft in Moers : „Gülle riecht weniger stark als früher“

Ein Landwirt bringt Gülle als Dünger auf einem Feld aus. Foto: dpa/Philipp Schulze

Johannes Leuchtenberg als Vorsitzender der Kreisbauernschaft sieht die Landwirtschaft bei der Gülleausbringung auf einem guten Weg. Der Landwirt hat ein Unternehmen beauftragt, das sich auf die neueste Technik spezialisiert hat.

Johannes Leuchtenberg ist „Landwirt aus Passion“, wie er selbst über sich sagt. Sein Hof liegt nahe der Autobahnauffahrt Moers-Hülsdonk der A 57. Der 51 Jahre alte Agraringenieur hält 70 Kühe, die nicht nur Milch liefern, sondern auch Gülle, außerdem Kälber zur Nachzucht. Der Vorsitzende der Kreisbauernschaft darf seit Anfang Februar wieder Gülle auf seinen Feldern ausbringen, nachdem die Winterpause vom 1. November bis zum 31. Januar vorüber ist. Das geht in die Nase und stinkt nicht wenigen. „Ich habe noch keine Gülle ausgebracht, wie andere Landwirt auch“, sagt der Landwirt. „Der Boden ist einfach zu nass. Ein Traktor würde Furchen hereinfahren. Er würde den Boden zu sehr verdichten. Verdichtung ist schlecht. Deshalb warten die meisten Landwirte noch etwas ab, bis es trockener ist, bevor sie Gülle ausbringen.“

Er arbeitet mit einem Lohnunternehmen zusammen, das die Gülle für ihn auf Äckern und Wiesen verteilt. „Es hat sich spezialisiert und setzt die neueste Technik ein“, begründet Leuchtenberg die Vergabe. „seit einige Jahren vergeben immer mehr Landwirte die Ausbringung.“ Sein Lohnunternehmen nutzt zum Beispiel die Injektionstechnik. Auf sechs Metern Breite schlitzt eine Maschine fünf Zentimeter tiefe Furchen in den Boden, in die die Gülle läuft. Diese Furchen bleiben offen. „Es riecht viel weniger, weil es kaum Ammoniakverluste über die Luft gibt“, erklärt der Landwirt. „Aber es riecht.“ Daneben bringt das Lohnunternehmen die Gülle mit dem Schleppschlauchverfahren aus. Eine 15 Meter breite Maschine lässt die Gülle kurz über dem Boden darauf tropfen. „Es entsteht weniger Geruch als bei den herkömmlichen Verfahren“, berichtet der Landwirt. „Die modernen Verfahren werden immer öfter eingesetzt. Dabei ist die Injektionstechnik das beste Verfahren. Ich denke, sie wird sich in den nächsten Jahren durchsetzen, obwohl sie teurer ist. Aber sie sorgt für den geringsten Ärger, wenn Gülle ausgebracht wird, also für die wenigsten Anrufe bei der Landwirtschaftskammer in Kleve.“

Info Vorgaben und Veränderungen Der Dünger Gülle enthält Stickstoff, Phosphor und Kalium, die sie als Dünger wertvoll machen. Die Vorgaben Geregelt ist das Ausbringen über die Düngeverordnung des Bundes von 2017 und die Landesdüngeverordnung von 2019. Die Änderungen Ab 2020 darf Gülle auf Äckern nur noch in Streifen aufgebracht werden. Ab 2025 gilt diese Regelung auch für das Grünland.

Bei der Injektionstechnik entsteht am wenigsten Ammoniak, der für den scharfen Geruch der Gülle sorgt und vor allem aus Stickstoff besteht. „Gülle enthält viel Stickstoff, aber auch Phosphor und Kalium“, erläutert Leuchtenberg. „Sie ist ein natürlicher Dünger. Durch Gülle schließt sich ein Kreislauf. Künstlicher Mineraldünger muss mit viel Energie hergestellt werden. In Zeiten, in denen viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird, kann das niemand wollen.“ Am Niederrhein kommt zu diesem Kreislauf Gülle von außen hinzu, zum Beispiel aus den Niederlanden und Westfalen. Der Kreis Wesel ist ein Gebiet, das Gülle aufnimmt, weil es dort im Vergleich zur Fläche wenig Schweine und Kühe gibt, durch die Gülle entsteht. Der Kreis Borken ist ein Gebiet, das Gülle in den Kreis Wesel abgibt, weil dort mehr Tiere stehen.