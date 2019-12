Medizinisches Versorgungszentrum Bethanien : Arztpraxen in Moers und Kamp-Lintfort ziehen um

Zentrale Bündelung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Bethanien zum Jahreswechsel

So wird die kinderärztliche MVZ-Zweigstelle von Dr. med. Henriette Kyrieleis auf der Bonifatiusstraße in Moers Asberg auf die Homberger Straße in die MVZ-Hauptstelle einziehen. „Wir wollen bei der ambulanten Versorgung von Kindern unsere Kompetenzen in der Stadtmitte bündeln. In unserem MVZ stehen neben der Kinderärztin Dr. med. Kyrieleis weitere, dort bereits tätige Fachärzte zur Behandlung von kranken Kindern zur Verfügung. Das erspart Familien mit Kindern die Fahrtwege in andere Facharztpraxen zur Weiterbehandlung“, so der kaufmännische Leiter André Filipiak. Alles unter einem Dach, sei die Devise. Zudem verfüge das MVZ in der Homberger Straße über ausreichende Parkplätze im Parkhaus. „Direkt am Moerser Bahnhof ist das MVZ auch mit dem Auto gut zu erreichen.“