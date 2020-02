Abfallentsorgung in Kamp-Lintfort : Kreise Viersen und Wesel gründen die Regio mbH

Der von den Kreisen Viersen und Wesel gegründete Bioabfallverband Niederrhein wird ab dem 1. Januar 2021 für die Bioabfallentsorgung in beiden Kreisen zuständig sein. Im Beisein von Vertretern der Kreise Wesel und Viersen sowie der Stadt Kamp-Lintfort wurde die für die Abfallentsorgung operativ tätig werdende Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH gegründet.

Helmut Czichy, Vorstandsmitglied der Weseler Kreisverwaltung und zugleich Verbandsvorsteher des Bioabfallverbandes, freute sich über die Gesellschaftsgründung: „Damit haben wir den nächsten Schritt in unserem Projekt gemacht und zeigen, dass unsere kommunalen Körperschaften erfolgreich zusammenarbeiten.“ Andreas Budde, Umweltdezernent des Kreises Viersen und stellvertretender Verbandsvorsteher, hob die gute Zusammenarbeit beider Kreise hervor: „Die moderne Bioabfallbehandlungsanlage zur Biogasnutzung passt in die Zeit und kommt den Einwohnern in beiden Kreisen zugute.“ Der Bioabfallverband plant eine Bioabfallanlage mit einer Jahreskapazität von 67.500 Tonnen. Der Genehmigungsantrag wurde am 19. Dezember 2019 bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht. Die Anlage wird über eine Vergärungsstufe verfügen und das bei der Vergärung entstehende Gas in eigenen Blockheizkraftwerken verstromen und ins Stromnetz einspeisen. Die Anlage soll Ende 2023 in Betrieb gehen. Bis dahin werden die Abfallmengen zu einem Teil weiter in der alten Bioabfallbehandlungsanlage am Asdonkshof und zum anderen Teil in einer Kompostierungsanlage verwertet, die noch durch eine Ausschreibung bestimmt wird.