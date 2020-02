Studenten aus Kamp-Lintfort : Hochschüler besuchen das Europaparlament

Kamp-Lintfort Studenten des Studiengangs Mobilitiy and Logistics sowie International Business and Social Sciences trafen bei ihrem Besuch in Brüssel auf den Europaabgeordneten Jens Geier.

Jede Menge Fragen hatten Studenten des Studiengangs Mobilitiy and Logistics sowie International Business and Social Sciences bei ihrem Besuch in Brüssel an den Europaabgeordneten Jens Geier. So interessierte sie, wie die rechtlichen Entscheidungen des EU-Parlaments in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden oder wie die Prozesse aufgrund der zwei Sitze in Brüssel und in Straßburg gestaltet sind. Neben der Fragerunde standen auch ein Vortrag über die Funktion und Geschichte des EU-Parlaments sowie die Besichtigung des Besucherzentrums „Parlamentarium“ auf der Tagesordnung. Begleitet wurden die Studierenden von den Professoren Dirk Bruckmann, Professor für Verkehrslogistik, und Dieter Kopetz, Professor für IT-Recht. Darüber hinaus trafen die Studierenden auch Thomas Zerdick, Leiter des Referats IT Policy der europäischen Kontrollbehörde Europäischer Datenschutzbeauftragter (EDPS). Ausführlich stellte er die Arbeit des EDPS und die Gefahren für IT-User vor. Im Gepäck hatten die Studierenden für den Leiter ihre frisch entwickelte „EU Data Protection App“ sowie ein dazugehöriges Plakat. Konzipiert wurde die App unter der Leitung von Professor Kopetz im Rahmen des interdisziplinären Projekts „IP 24“, das für Studierende im fünften Fachsemester an der Fakultät Kommunikation und Umwelt angeboten wird.