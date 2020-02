Jahrestag in Kamp-Lintfort : Vor 70 Jahren erhielt Kamp-Lintfort die Stadtrechte

Kamp-Lintfort Die Verleihung fand am 12. Februar 1950 im Rahmen einer Feierstunde statt. Damals war Robert Schmelzing Bürgermeister.

Kamp-Lintfort Am 12. Februar 1950 bekam der damalige Kamp-Lintforter Bürgermeister Robert Schmelzing in einer Feierstunde die offizielle Urkunde für die Verleihung der Stadtrechte von Bezirksregierungspräsident Baurichter verliehen. Ausgestellt wurde die Urkunde von Landesinnenminister Walter Menzel bereits am 7. Januar. „Mit den Stadtrechten machte Kamp-Lintfort sich auf den Weg zu einer ganz neuen Entwicklung“, weiß Bürgermeister Christoph Landscheidt. Damals gingen einige Stimmen sogar davon aus, dass Kamp-Lintfort in Zukunft bis zu 80.000 Einwohner haben würde. Diese prognostizierte Entwicklung sei nicht eingetreten, dennoch startete mit den Stadtrechten die größte Entwicklung der Nachkriegsgeschichte. Die Stadtteile Geisbruch und das Eigenheimgebiet am Niersenberg wurde kurz danach baulich umgesetzt. Dann folgten Tor Ost und das Gestfeld. „Geprägt durch den Bergbau kamen immer mehr Menschen in die Stadt, die auch hier wohnen mussten“, weiß Landscheidt.