Hochschüler stellen in Kamp-Lintfort aus Wie junge Kunst bewegt und begeistert

Sie ist Studentin des internationalen Studiengangs „Information and Communication Design“ an der Hochschule Rhein-Waal und kommt aus der Ukraine. Dass es sich hier nicht um klassische Selbstporträts handelt, ist schnell zu erkennen – aber auch beabsichtigt. Unter Anleitung der Dozentin Veronica Losantos erforschten 17 Studierende des Studiengangs die Natur des Selbstportraits. Dabei verwenden die Studierenden die Fotografie sehr persönlich und introspektiv, um ihre Identität, aber auch ihre Gefühle, auszudrücken. „Die Studierenden sollten sich durch diese Aufgabe selbst besser kennenlernen und innerhalb des Prozesses auch neue Erfahrungen mit sich selbst sammeln“, erklärte die Fotokünstlerin und Dozentin Veronica Losantos am Freitagabend bei der Vernissage im Schirrhof. Der Kurs bietet den Studierenden zudem die Möglichkeit, professionell an einer Fotoserie zu arbeiten, eine eigene Ausstellung auf die Beine zu stellen und ihre Lieblingsmenschen sowie Interessierte an ihren Gedanken teilhaben zu lassen. Von Verletzlichkeit bis Selbstfindung nehmen die Fotografien die Betrachter mit auf eine Reise der Selbstdarstellung und Selbstbeobachtung. Auch Nina Skornia, ebenfalls Studentin an der Hochschule Rhein-Waal, ist Teil der Ausstellung.