Rheinberg kooperiert mit Kamp-Lintfort Stadt will Wertstoffabfuhr ausbauen

So erfolgt die Anmeldung, wenn das Wertstoffmobil-Team etwas abholen soll: Bitte montags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr bei der Abfallberatung unter der Rufnummer 02843 171-149 anrufen und einen Termin vereinbaren. Die Abholung erfolgt in der Regel in der Folgewoche. Auch eine Online-Anmeldung ist auf der Homepage der Stadt (www.rheinberg.de) unter dem Link https://www.mywastewatcher.de/wertstoffonlinerbe möglich.