Ehrenamt in Kamp-Lintfort Die Mahl-Zeit geht in die Verlängerung

„Es ist so schön, anderen helfen zu können“, sagt Michael Lammersdorf. Er, der dem Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Lintfort angehört, und seine Mutter Birgitt Lammerdorf, die dem Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp angehört, hatten die Idee, am Donnerstag Heringsstipp mit Pellkartoffeln für die „Mahl-Zeit“ vorzubereiten. „Das schmeckt uns und passt zur Jahreszeit“, begründet Birgitt Lammersdorf. Die beiden kochen in der Küche des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses und auf einem Gasgrill im Garten sage und schreibe 25 Kilogramm Kartoffeln. „Wenn Menschen zusammensitzen, haben sie mehr Appetit“, weiß Michael Lammersdorf. „Und manchmal fragen sie, ob sie noch ein paar Kartoffeln mit nach Hause nehmen können. Deshalb haben wir 12,5 Kilo Kartoffeln in Reserve.“