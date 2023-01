Landwirtschaft in Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn Bauern stehen vor Herausforderungen

Rege Beteiligung vermeldete er bei den Aktionen gegen den Kiesabbau. 30 Traktoren seien sehr medienwirksam gewesen. Bürgermeister Christoph Landscheidt bezog in der Versammlung Stellung zum weiteren Vorgehen gegen den Kiesabbau. Alle Register sollen gezogen werden, so der Bürgermeister, wenn am Monatsende der Regionalverband Ruhr (RVR) über die neuen Flächen informiert. Die Sorge vor Ort sei groß. Das Datum für die Offenlage sei noch nicht bekannt. „Wir alle als betroffene Kommunen sind mit dem Landrat fest entschlossen, juristisch vorzugehen“, erklärte Landscheidt, der auf die weitere Unterstützung der Landwirte baut. Jens Buchmann, stellvertretender Vorsitzender des Kreisvorstandes, ließ das Wirtschaftsjahr 2022 Revue passieren. Tierhaltung, Strukturwandel, Flächenverbrauch und Wolfsvorkommen inklusive der Schutzvorschriften seien die dominanten Themen gewesen. „Für uns kann es nicht schlimmer kommen“, erklärte Buchmann. Sorge bereitet die seit Dezember in Kraft getretene Landesdüngeverordnung. Die roten Gebiete seien von 165.000 Hektar auf 504.000 Hektar in NRW gestiegen. Der Kreis Wesel ist demnach ein fast rotes Gebiet.