Facharztpraxis in Kamp-Lintfort Medizinische Hilfe unter dem C-Bogen

Auf diese Möglichkeit haben Patienten mit chronisch orthopädischen Schmerzen lange gewartet. Die Facharztpraxis für Orthopädie in Kamp-Lintfort, an der Freiherr-von-Stein-Straße 10, wurde um das Angebot der Interventionellen Radiologie räumlich erweitert. „Unsere Patienten haben viele Vorteile. Früher mussten wir sie an Radiologische Praxen und Klinik-Abteilungen überweisen. Mit unserem Angebot am Wohnort entfallen Stress, längere Anfahrten und Wartezeiten in der Terminvereinbarung“, sagt Dr. Andreas Bleser und macht auf einen weiteren Aspekt aufmerksam. „Unsere neue Praxisabteilung liegt ebenerdig, ist barrierefrei und bequem für unsere Schmerzpatienten zu erreichen. Wir konnten mit den neuen Räumlichkeiten unser Behandlungsspektrum erweitern.“